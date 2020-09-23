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أعداد جريدة الشروق
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لبنان يسجل 940 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بيروت - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 23 سبتمبر 2020 - 9:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 سبتمبر 2020 - 9:13 م

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 940 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 31778 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة – في بيان لها – إلى تسجيل 13 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 328 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 13110 فحوص تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

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