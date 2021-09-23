 الرئيس اللبناني يتسلم تقريرا حول المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس اللبناني يتسلم تقريرا حول المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

الرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون
أ ش أ
نشر في: الخميس 23 سبتمبر 2021 - 1:20 م | آخر تحديث: الخميس 23 سبتمبر 2021 - 1:20 م

تسلم الرئيس اللبناني ميشال عون، تقريرا يتضمن مراحل المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل والتي تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بدور الوسيط فيها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده عون اليوم، بحضور رئيس الوفد اللبناني في المفاوضات العميد الركن الطيار بسام ياسين، وعضوي الوفد العقيد الركن البحري مازن بصبوص، وعضو هيئة إدارة قطاع البترول المهندس وسام شباط في حضور المستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد الركن بول مطر.

وتضمن التقرير سير المفاوضات منذ انطلاقتها وحتى اليوم، بالإضافة إلى استراتيجية متكاملة للمرحلة المقبلة، بما يضمن مصلحة لبنان العليا في المحافظة على حقوقه في ثرواته في المنطقة الاقتصادية الخالصة.


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