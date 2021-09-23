حكيمي يقود باريس سان جيرمان لانتصار صعب على ميتز باللحظات الأخيرة

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عزز باريس سان جيرمان صدارته للدوري الفرنسي، بعد فوزه على مضيفه ميتز 2 /1 اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة السابعة من المسابقة.

وتقمص المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، دور البطولة مع فريقه وسجل هدفين ليقود الفريق للفوز بالمباراة.

وتقدم حكيمي لباريس في الدقيقة الخامسة، قبل أن يدرك بوباكار كوياتي التعادل لميتز في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني سجل حكيمي الهدف الثاني له ولفريقه، ليحسم النقاط الثلاث لفريق العاصمة الفرنسية.

وأكمل ميتز المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه التونسي ديلان برون الذي تعرض للبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 21 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد ميتز عند ثلاث نقاط في المركز العشرين والأخير.

وفي مباراة أخرى خيم التعادل السلبي على مواجهة مارسيليا ومضيفه آنجيه . ورفع مارسيليا رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني بفارق سبع نقاط خلف باريس سان جيرمان متصدر الترتب، فيما رفع آنجيه رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث.

وفي باقي المباريات، فاز ستراسبورج على مضيفه لنس 1 / صفر، فيما تغلب لوريان على نيس بالنتيجة ذاتها، وفاز أولمبيك ليون على ضيفه تروا 3 / 1.