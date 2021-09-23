 الهند تسجل 31 ألفا و923 إصابة جديدة بفيروس كورونا و282 حالة وفاة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الهند تسجل 31 ألفا و923 إصابة جديدة بفيروس كورونا و282 حالة وفاة

أ ش أ
نشر في: الخميس 23 سبتمبر 2021 - 10:29 ص | آخر تحديث: الخميس 23 سبتمبر 2021 - 10:29 ص

أعلنت وزارة الصحة الهندية، تسجيل 31 ألفا و923 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 33 مليونا و563 ألفا و421 حالة.

وقالت الوزارة حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم الخميس، إنه تم تسجيل 282 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 446 ألفا و50 حالة.

وأضافت الوزارة، أن عدد الحالات النشطة بلغ 301 ألف و640 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس في الهند بلغ 32 مليونا و815 ألفا و731 شخصا.

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