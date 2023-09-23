يستقبل المسرح القومي في التاسعة مساء الأربعاء المقبل، العرض المسرحي "عرفت الهوى.. نفحات في العشق الإلهي"، فكرة وإعداد وإخراج خالد عبد السلام، وذلك بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

العرض شعري غنائي تمازج بين الإلقاء والغناء والموسيقى، يتناول أشعار أقطاب العشق الإلهي، رابعة العدوية والحلاج وابن الفارض والسهروردي وغيرهم، إلى جانب بعض الأشعار الحديثة للشعراء أحمد شوقي وأحمد بخيت وعمرو فرج لطيف.

جدير بالذكر أن هذا العرض تم عرضه رمضان الماضي وحقق نجاحًا جماهيريًّا كبيرًا، وهو من ألحان وغناء محمد عزت، وتشارك في الغناء رحاب مطاوع، ويصاحبهم مجموعة من الأصوات الشابة والعازفين، ديكور مي كمال، إضاءة أبو بكر الشريف.