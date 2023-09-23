إزالة 133 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في مراكز المنيا

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والقضاء على عشوائية البناء، وفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون وعدم التهاون في محاسبة المتعدين.



وأوضح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية أزالت 133 تعديا.



ففي مراكز: "المنيا - سمالوط- العدوة"، جرت إزالة 52 تعديا منها 9 حالات بقرى تلة والبرجاية وبني أحمد الغربية وبني محمد سلطان، وصفط الشرقية وحي غرب مدينة المنيا، و14 تعديا بقرى قلوصنا وشوشة وطحا الأعمدة ومنقطين، وحي شمال مدينة سمالوط، وإزالة 29 تعديا في المهد بمركز العدوة.



وتمكنت الوحدات المحلية بمراكز "بني مزار - مطاي"، من إزالة 81 تعديا منها 60 حالة بقرى صندفا وأبوجرج وبني علي والحسينية وأحياء مدينة بني مزار، و21 تعديا بمركز مطاي في قريتي أبو عزيز ومنبال وحي شرق وغرب المدينة.