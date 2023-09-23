قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر تواصل دعمها للسودان سواء من خلال أجهزة الأمم المتحدة المعنية بالقضايا الإنسانية على المستوى الثنائي.



وأضاف خلال مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، الجمعة، أن هناك علاقات تاريخية تربط مصر وشعبها بنظيره السوداني، مشيرا إلى اجتماع عُقد في بداية الأزمة للتشجيع على توفير الدعم المادي والمساعدات للسودان.



ولفت إلى أنه لم يتم الوفاء بكل الوعود والالتزامات التي أطلقت في ذلك المؤتمر، مشددا على ضرورة تذكير الدول المانحة بمسئولياتها وتوضيح العبء الواقع على دول جوار السودان التي فتحت أبوابها للسودانيين للهروب من الصراع العسكري.



وأشار إلى أن دول الجوار بما في ذلك مصر، تتحمل عبئا ماديا ليس فقط جراء الأزمة في السودان، لكنها تتحمله منذ سنوات عديدة تجاه الكثير من مواطني دول الجوار والمنطقة العربية بصفة عامة على خلفية التطورات التي جرت على مدار العقد الماضي.



ولفت إلى أن هذا الدعم جرى تقديمه من منطلق التضامن وتاريخ الشعب المصري المعروف بكرم الضيافة، مع التقدير للعلاقات وحجم الترابط مع هذه الدول.