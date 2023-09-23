زيلينسكي يبحث مع البرهان التحديات الأمنية المشتركة

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أنه التقى رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.

وقالت وسائل إعلام سودانية، إن «زيلينسكي» بحث خلال الاجتماع مع رئيس مجلس السيادة السوداني، التحديات الأمنية المشتركة.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه بحث مع «البرهان» أنشطة الجماعات المسلحة غير الشرعية التي تمولها روسيا، والتعاون بين أوكرانيا وأفريقيا.

ولفت زيلينسكي، إلى أنه عقد اجتماعا مع البرهان في مطار شانون بأيرلندا «من دون تخطيط مسبق»، متوجهًا بالشكر إلى السودان على دعمه لسلامة الأراضي الأوكرانية.

وكان دبلوماسيون غربيون ووسائل إعلام غربية قالت إن مجموعة «فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة حاضرة في الصراع السوداني، لكن المجموعة نفت ذلك.