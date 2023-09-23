أرتيتا: لا يوجد شعور أفضل من الفوز على توتنهام

يتطلع ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم لديربي شمال لندن الاستثنائي أمام توتنهام، وطالب لاعبيه بضرورة استغلال الأجواء في ملعب الإمارات لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة التي تقام غدا الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن أرسنال وتوتنهام لم يخسرا حتى الآن في الدوري الممتاز قبل مواجهة الديربي.

وتحدث أرتيتا عن تاريخ الديربي وأهميته للنادي والمشجعين حيث يسعى أرسنال لتحقيق فوزه الثالث على التوالي على توتنهام.

وأضاف :"إنها منافسة خاصة. إنها منافسة في المدينة وأنا حقا أحب الديربي، هناك شئ ما بين المجتمعين وهو محتدم للغاية".

وأضاف :"إنه يبني شيئا أكبر مع مشجعيك. أعتقد أنها مباراة دائما ما تبحث عنها في جدول المباريات مباشرة، لمعرفة متى ستخوض تلك المباراة لأنها مميزة وهناك شيء عاطفي مرتبط بها لذلك سنحصل على دفعة معنوية كبيرة إذا فزنا بها".

وأردف :"لا يوجد شعور أفضل من الفوز على توتنهام، لأنك تعلم ما الذي تعنيه المباراة للناس وأن تكون لديك احتمالية من خلال وظيفتك أن تجعل شخص ما سعيد هو إنجاز كبير ومسؤولية نشعر بها".

وأكد :"تسير في الشارع وهناك شعور (بين الجماهير) بسبب التاريخ، التنافس، وهذا شيء جميل عندما يتم التعامل معه بطريقة صحيحة خلال الرياضة ونحن محظوظون جدا بالمشاركة في هذا النوع من المباريات".

وأكمل :" الأجواء ستكون مختلفة. ستكون رائعة، سيكون هناك المزيد من الطاقة في الملعب لذلك يجب أن نتعامل مع هذا بالطريقة الصحيحة وأن نستغل هذا".