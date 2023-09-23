قطاع التشييد في ألمانيا يطالب الحكومة بدعم بناء المساكن

طالب قطاع البناء في ألمانيا، الحكومة الاتحادية بحزمة مساعدات في ضوء أزمة بناء المساكن.



وجاء في وثيقة يعتزم القطاع تقديمها لديوان المستشارية، يوم الاثنين المقبل، في إطار ما يسمى قمة بناء المساكن، ونقلت محطتا "آر تي إل" و"إن تي في" الألمانيتان مقتطفات منها اليوم السبت: "نحن بحاجة إلى قرار من المستشار بشأن المزيد من بناء المساكن في ألمانيا".



وطالب الاتحاد الرئيسي لصناعة البناء الألمانية -في الوثيقة- بتخفيض ضريبة نقل الملكية أو تعليقها مؤقتا، وتخفيف معايير الطاقة للمباني السكنية الجديدة مما هو مخطط لها، وتوسيع تمويل البناء الجديد بشكل كبير.



وجاء في الوثيقة: "بدون حزمة دعم للبناء، لن يعود بناء المساكن إلى المسار الصحيح على المدى القصير... جميع مؤشرات البناء تشير بوضوح إلى اتجاه نزولي، ولا يوجد أي انعكاس في الاتجاه يلوح في الأفق"، ما يشكل تهديدا بمغادرة العمال لهذا القطاع.