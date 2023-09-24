أحمد موسى: أنفاق سيناء الجديدة عبور ثاني في عهد الرئيس السيسي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر لديها أكبر شبكة أنفاقا في منطقة الشرق الأوسط، والتي تربط سيناء بمحافظات الجمهورية بعضها البعض، موضحا أن هناك 20 نقطة أخرى للانتقال من وإلى شرق قناة السويس.

وأضاف خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، أن الأنفاق الجديدة بمثابة عبور ثان حدث في عهد الرئيس السيسي، مشددا على أن الأهالي بسيناء كانوا يعانون من صعوبة كبيرة في الانتقال إلى القاهرة خلال الفترات السابقة، ولكن الدولة استطاعت أن تعيد الأمن والأمان لسيناء.

ولفت إلى أن سيناء آمنة تماما، وشبكة الطرق ساهمت في ربط سيناء بكل محافظات الجمهورية، هذا إلى جانب وجود أكثر من أكثر من 70 طريقا داخل سيناء في الوقت الحالي، كما أن الطرق الجديدة في سيناء تعطيها ميزة كبيرة نظرا لأنها تسهل الحركة، ولكن في الماضي الطرق لم تكن تساعد في الانتقال داخل سيناء.

وذكر أن هناك 2000 سيارة في الساعة الواحدة حجم استيعاب الحركة في أنفاق تحيا مصر، و40 ألف سيارة في اليوم حجم استيعاب أنفاق تحيا مصر.

https://www.youtube.com/watch?v=lLbddR0EUNU