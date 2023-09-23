تبادل عناصر من الجيشين اللبناني والإسرائيلي، تراشق القنابل الدخانية عند الشريط الحدودي، فيما تدخلت قوة من قوات الطوارئ الدولية العاملة بالمنطقة لتهدئة الوضع.

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام»، بأن قوات إسرائيلية ألقت قنابل دخانية وصوتية على قوة من الجيش اللبناني كانت ترافق جرافة لبنانية تعمل على إزالة ردميات رمتها جرافات إسرائيلية في الأراضي من مزرعة ‫بسطرة، إحدى مزارع شبعا أثناء عمليات تجريف قامت بها قبل يومين.

في المقابل، أطلقت عناصر دورية الجيش اللبناني في المكان، عدة قنابل دخانية باتجاه عناصر الدورية الإسرائيلية.

ولفتت الوكالة الرسمية إلى أن عناصر من الكتيبة الهندية التابعة لـ«اليونيفيل» وصلوا إلى المكان للتهدئة.

بدورها، قالت قناة المنار التابعة لحزب الله إن دبابات ميركافا إسرائيلية تشارك بالاستنفار في مزرعة بسطرة مقابل تحرك جرافة لبنانية كانت تزيل خرقا للأراضي المحررة في مزارع شبعا، وفق شبكة روسيا اليوم.