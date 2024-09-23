غارات إسرائيلية تستهدف عددا من البلدات في جنوب لبنان وشرقه

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، سلسلة غارات صباح اليوم الاثنين، استهدفت عددا من البلدات في البقاع شرق لبنان، كما شن سلسلة غارات استهدفت عددا من البلدات في جنوبي لبنان.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم غارات كثيفة على منطقة البقاع شرق لبنان، وطال القصف بلدات "شمسطار" و"بوداي" و"النبي شيت" ومحيط مدينة "بعلبك" شرق لبنان. كما شنّ غارات عدة على محيط منطقة" زبود" في البقاع الشمالي، وجرود "الهرمل"، و"جبل صافي" في البقاع الغربي شرق لبنان، بحسب ما أعلنته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

ونفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم سلسلة غارات استهدفت بلدات" الطيبة"، و"السلوقي"، و"ركبا"، "حولا"، و"عيتا الشعب"، و"مارون الراس"، و"العباسية"، و"ميس الجبل"، و"مرتفعات الريحان"، و"كفررمان"،و "برج رحال"، و"عيناثا،" و"بني حيان"، و"الخيام" و"كفركلا" في جنوب لبنان،و "عيترون"،و "حانين"، و"بيت ليف" في جنوب لبنان.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، أكثر من 80 غارة جوية خلال نصف ساعة، استهدفت المناطق والاودية الواقعة بين بلدتي "انصار" و "الزرارية"، و"عبا" و"جبشيت"، و"النميرية"، وأطراف "كفرتبنيت"، و"النبطية الفوقا"، و"دير الزهراني" و"رومين" و"عزة"، أطراف "حومين الفوقا"، وأطراف "النبطية الفوقا"، ومحيط أوتوستراد" كفررمان، وأطراف "يحمر الشقيف"، و"ارنون"، ومرتفعات "إقليم التفاح" وجبل "الريحان" وأطراف بلدة "سجد"، ومحيط معبر "كفرتبنيت" وأطراف "ارنون" و"كفرتبنيت"، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي و"حزب الله"، منذ الثامن من أكتوبر الماضي، بعد إعلان إسرائيل الحرب على "غزة"، وإعلان "حزب الله" مساندة "غزة".