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قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء، لخوض مباراة السوبر الإفريقي.

ويلعب الأهلي مع الزمالك على استاد المملكة أرينا، في نهائي السوبر الأفريقي 2024، يوم الجمعة القادم.

وقام الغزاوي بالتنسيق مع سامي قمصان القائم بأعمال مدير الكرة، في كل ما يخص سفر وإقامة البعثة، وتوفير الأجواء التي تساعد الجهاز الفني واللاعبين.

يُشار إلى أن الأهلي يشارك في السوبر الأفريقي بعدما فاز بلقب دوري أبطال أفريقيا الأخيرة، فيما توج الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية.