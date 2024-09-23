نفت الفنانة رانيا يوسف، ما تردد بشأن منع فيلمها الجديد "التاروت" من العرض، مؤكدة أن الفيلم سيعرض في موعده، وأنه لم يكن ممنوعًا من الأساس.

وقالت خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر شاشة MBC" مصر" مساء الأحد، إن الرقابة أجازت النص والسيناريو، وتم تصوير الفيلم بعد الحصول على موافقتها، مشددة أن الفيلم لا يتضمن أي شيء من "الكلام الفارغ" الذي يقال عنه، حسب وصفها.

وأضافت: "هل كل من يعمل في الصحافة صحفيّا ؟ عندما يطلب شاب صغير إجراء حوار أو لقاء معي وأرفض وأعتذر بكل أدب، يحاربني بقلمه لمجرد أني رفضت إجراء الحوار أو الظهور في برنامجه، للأسف، هؤلاء دخلاء على مهنة الصحافة".

وتابعت: "رانيا تركز على عملها وتربية بناتها، لكنهم يركزون معها لأنها تريند، ويحشر اسمي في أي مصيبة.. عندما أرفض الظهور في برنامج لأني بكون مركزة على شغلي وتربية عيالي وحياتي، يعتبروا ذلك تقليلا منهم وبالتالي بيحاربوني، غير السوشيال ميديا لا يوجد فيها ضمير ولا أخلاق خالص".

وأعربت عن استيائها من الحديث المستمر عن مشهد الكلب في الفيلم، قائلة: "هو عيب يكون في حيوانات في الفيلم ،الفيلم فيه كلب وقطة وبغبغان، ليه سابوا القطة والبغبغان ومسكوا في الكلب، لأنه كلب رانيا في الفيلم".