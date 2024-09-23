وزير الأوقاف: نتعاون مع الأزهر والإفتاء والطرق الصوفية لنشر المفاهيم الدينية الصحيحة

قال وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، إن الفترة الحالية تشهد تعاونا مثمرا وبنّاء بين الوزارة والأزهر الشريف ودار الإفتاء ومشيخة الطرق الصوفية ونقابة الأشراف، ونسعى لترجمته إلى برامج عمل مشتركة تعود بكل الخير على وطننا وكل أبنائه، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف على رأس المؤسسات الدينية، وأن الأربعة هم بقية مكونات المؤسسة الدينية في مصر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مطولا مع مسئولي الملف الديني مندوبي ومحرري الصحف والمواقع الإلكترونية بوزارة الأوقاف بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ لاستعراض خطة وزارة الأوقاف والمحاور الاستراتيجية الأربعة لوزارة الأوقاف المصرية في تجديد الخطاب الديني.

وأكد الأزهري، ضرورة عقد اللقاء بصفة دورية شهريًّا؛ لمتابعة ما تم ورصد كل جديد.

وقال مخاطبا الصحفيين: "علاقتنا وثيقة مبنية على كل معاني التقدير والاحترام، فأنتم الأعين التي أرصد بها نبض الشارع المصري، وكل ما يجري في الواقع مما يحتاج إلى مناقشة وتعامل".

ولفت الأزهري، إلى أن الرؤية التي يتشرف بطرحها والعمل على تنفيذها أن ما نقدمه لأكثر من مائة مليون مصري أحد أهم النقاط شديدة الحساسية في تشكيل الوجدان لدي عموم الشعب المصري والتي تطمئنه وتدفع عنه كثيرًا من الهموم خصوصًا عندما يجد رجال المؤسسة الدينية مجتمعين ومتعاونين على كلمة واحدة، وهذا الشعور له عميق الأثر في غرس الثقة في المؤسسة الدينية عند عموم الشعب المصري.

وأكد الوزير، سعي الوزارة إلى نشر ثقافة التعاون التام والاحترام التام بين قيادات الوزارة والعاملين بها.

واستمع الأزهري، إلى تساؤلات الصحفيين المعنيين بمتابعة وزارة الأوقاف، وأجاب عنها باستفاضة ومؤكدًا العمل على دراستها والاستفادة منها في ملفات عمل الوزارة.