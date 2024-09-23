السوداني يدعو إلى إقامة جسر جوي وبري لنقل المساعدات إلى الشعب اللبناني

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، إلى تقديم مساعدات عبر جسر جوي وبري إلى لبنان تشمل نقل الوقود لتشغيل المحطات الكهربائية واستقبال الجرحى والمصابين في المستشفيات العراقية لدعم صمود الشعب اللبناني بوجه العدوان الإسرائيلي.

وقال السوداني في بيان صحفي "نعلن باسم العراق، حكومة وشعبا، مضينا في تنظيم الجهود ونقل المساعدات التي يحتشد فيها الجهد الشعبي والرسمي، استجابة لدعوة المرجعية الشيعية العليا في العراق بزعامة علي السيستاني وتوجيهاتها، في بذل كل ما من شأنه أن يخفف من معاناة الأشقاء في لبنان من خلال جسر جوي وبري، وتسهيل إرسال الوقود لتشغيل محطّات الكهرباء التي تحتاجها المستشفيات والمؤسسات الخدمية اللبنانية".

وأضاف "أبوابنا مفتوحة لاستقبال الجرحى والمصابين في المستشفيات العراقية، وبذل كل ما يعزز صمود لبنان أمام ما يتعرض له من اعتداءات وجرائم إرهابية على يد الإجرام الصهيوني".

وقال رئيس الحكومة العراقية " إن المواقف المعلنة لحكومتنا كانت واضحة وصريحة منذ البداية برفض العدوان الغاشم على غزة، وعلى كل فلسطين الصامدة، فضلا عن اعتداءات الكيان الغاصب على سيادة بعض الدول في المنطقة".

وقال" مثلما دعونا إلى استمرار الدول الكبرى والمنظمات الأممية والدولية، وجميع الدول العربية والإسلامية، للعمل على وقف آلة الحرب الصهيونية المجرمة، وبناء على هذه التطورات، يدعو ويعمل العراق لعقد اجتماع طارئ لقادة وفود الدول العربية المتواجدين حاليا في نيويورك والعمل لعقد قمة إسلامية، لبحث تداعيات العدوان الصهيوني على شعبنا الآمن في لبنان، والعمل المشترك لوقف سلوكه الإجرامي، وتحشيد الرأي العالمي، الذي لم يكن عبر تاريخ القضية الفلسطينية، بأكثر اطلاعا بالظلم الواقع على الفلسطينيين، وما يطال اليوم لبنان الآمن المستقر".

وكان علي السيستاني قد دعا العراقيين إلى تقديم العون والمساعدة إلى الشعب اللبناني لمواجهة العدوان الصهيوني.