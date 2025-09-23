 محافظ المنوفية يستجيب فورا لشكاوى المواطنين ويوجه بصرف مساعدات عاجلة - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 1:55 م القاهرة
محافظ المنوفية يستجيب فورا لشكاوى المواطنين ويوجه بصرف مساعدات عاجلة

مصطفى الملاح
نشر في: الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 - 1:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 - 1:46 م

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، بعدد من المواطنين للاستماع إلى مطالبهم والتعرف على شكواهم، في استجابة فورية لجولته الميدانية أمس بمركز ومدينة تلا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر مع الأهالي وتعزيز ثقتهم بالمؤسسات الحكومية.

وخلال اللقاء، قرر المحافظ صرف مساعدات مالية وعينية تضمنت مواد غذائية ولحوم لعدد من الحالات الإنسانية، مراعاةً لظروفهم المعيشية الصعبة، موجّهًا بتقديم الدعم اللازم لهم لتلبية احتياجاتهم.

كما كلف المحافظ المستشار القانوني بالتنسيق مع المستشار الهندسي لدراسة عدد من الطلبات المقدمة من مواطنين في ناحيتي كفر العرب بتلا وكفر الفرعونية بأشمون، على أن يتم الإفادة بالإجراءات العاجلة خلال اليوم.

وفي السياق نفسه، أجرى أبو ليمون اتصالًا هاتفيًا بمدير مديرية الزراعة لفحص شكوى مواطن من قرية صفط جدام بتلا بشأن صرف حصته من الأسمدة الزراعية، موجّهًا بمراعاة ظروفه.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على التواصل الفعّال والمباشر مع المواطنين لحل مشكلاتهم، مشددًا على متابعة شكاوى الأهالي عبر الصفحة الرسمية لمحافظة المنوفية وفتح قنوات اتصال متعددة لتلقي وبحث أي شكاوى جديدة.


