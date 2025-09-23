ترامب يروج من موقعه الرئاسي لادعاءات غير مثبتة حول التوحد

استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين منصبه للترويج لروابط غير مثبتة بين دواء تايلينول واللقاحات والتوحّد، من دون تقديم أي دليل جديد.

وتحدث ترامب من البيت الأبيض قائلا إن على النساء عدم تناول الأسيتامينوفين، المعروف أيضا بالاسم التجاري تايلينول، "طوال فترة الحمل". وأضاف أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ستبدأ بإخطار الأطباء بأن استخدام الأسيتامينوفين "يمكن أن يكون مرتبطا" بزيادة خطر الإصابة بالتوحد، لكنه لم يقدم على الفور أي دليل طبي يدعم التوصية الجديدة للإدارة.

كما أثار ترامب مخاوف لا أساس لها بشأن مساهمة اللقاحات في ارتفاع معدلات التوحد، الذي يصيب اليوم طفلا واحدا من بين كل 31 في الولايات المتحدة، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقال وزير الصحة روبرت كينيدي جونيور إنه، بناء على إلحاح ترامب، يطلق جهدا "شاملا لكل الوكالات "لتحديد جميع أسباب التوحد، بمشاركة المعاهد الوطنية للصحة، وإدارة الغذاء والدواء، ومراكز السيطرة على الأمراض، ومراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية".

ويعزو العلماء والأطباء والباحثون ارتفاع معدلات التوحد إلى زيادة الوعي بالاضطراب واعتماد تعريف أوسع وأشمل في إطار "الطيف" لتشخيص الأشخاص الذين يعانون من أشكال أخف من التوحد. ويظل من الصعب تحديد ما إذا كانت هناك عوامل إضافية تقف وراء هذا الارتفاع.