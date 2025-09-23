 فيستون ماييلي يقود هجوم بيراميدز أمام الأهلي السعودي - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 8:03 م القاهرة
فيستون ماييلي يقود هجوم بيراميدز أمام الأهلي السعودي

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 - 7:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 - 7:54 م

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الأهلي السعودي في إطار مواجهات بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ويحل بيراميدز بطل أفريقيا ضيفا في التاسعة من مساء الثلاثاء على نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في إطار كأس الإنتركونتيننتال وعلى لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي 

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي 

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - كريم حافظ - محمود زلاكة 

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - علي جبر - يوسف أوباما - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - مروان حمدي - دودو الجباس - محمد رضا بوبو - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا


