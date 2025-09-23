 استشهاد 19 فلسطينيا جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 1:12 م القاهرة
استشهاد 19 فلسطينيا جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة

غزة - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 - 12:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 - 12:54 م

استشهد 19 فلسطينيا وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة، منذ فجر اليوم الثلاثاء.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" بـ"استشهاد 5 مواطنين، بينهم 3 أطفال، وإصابة وفقدان آخرين، بغارة إسرائيلية على منزل بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة".

وأشارت إلى أن "4 مواطنين ارتقوا وآخرين أصيبوا  باستهداف طائرات الاحتلال بناية سكنية بالبلدة القديمة بمدينة غزة"، لافتا إلى "استشهاد صيادين اثنين بنيران البحرية الإسرائيلية في بحر خانيونس جنوبي القطاع".

وذكرت الوكالة أن "جيش الاحتلال فجّر 3 مجنزرات مفخخة في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة".


