دويتشه فيله تعتزم وقف تغطية البيت الأبيض تضامنا مع وسائل الإعلام التى حظرها ترامب

أعربت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية الدولية عن تضامنها مع وسائل الإعلام التي منعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من دخول البيت الأبيض.

وقالت الشبكة، التي تبث الأخبار بأكثر من 30 لغة، اليوم الثلاثاء إنها ستتوقف "حتى إشعار آخر" عن استخدام الصور أو مواد الفيديو التي ينتجها البيت الأبيض ويتم نشرها عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة به على منصتيها باللغتين الألمانية والإنجليزية.

وقد حظر ترامب دخول شبكتي "سي إن إن" و"إم إس ناو" وموقع "بوليتيكو" الإخباري إلى البيت الأبيض الأسبوع الماضي. وتتخذ وسائل الإعلام إجراءات قانونية ضد الحظر، قائلة إنه يشكل تهديدا لحرية الصحافة وحق الجمهور في الصحافة المستقلة.

وردا على الحظر الذي فرضه ترامب، توقفت شبكات التلفزيون الأمريكية عن بث تغطية مشتركة لأنشطة الرئيس.

ثم أطلق البيت الأبيض قناته الخاصة على الإنترنت، وهي قناة تبث على مدار الساعة باسم "ترامب تي في " وتعرض في البداية خطابات الرئيس والتدريبات العسكرية الأمريكية.

وقالت "دويتشه فيله" في بيان إن استبعاد وسائل الإعلام على أساس تقاريرها هو إشارة مثيرة للقلق بالنسبة لحرية الصحافة، مؤكدة أن "الوصول الحر والمتساوي للصحفيين إلى المؤسسات الحكومية هو شرط أساسي لإعداد التقارير المستقلة، وحق الجمهور في الحصول على مصادر متنوعة للمعلومات، وفي نهاية المطاف، من أجل ديمقراطية فاعلة".

وتستهدف إدارة ترامب منذ بعض الوقت بشكل منهجي وسائل الإعلام التي تقدم تقارير انتقادية لسياسات الرئيس.

وقالت الشبكة أنها ستقوم بـ"استخدام مواد من الفعاليات المفتوحة أمام وسائل الإعلام المعتمدة والمحتوى الذي ينتجه مراسلوها وأطقم التصوير الخاصة بها".

وأضافت "بهذا القرار، تؤكد دويتشه فيله مجددا التزامها بحرية الصحافة والتعددية الإعلامية والصحافة المستقلة في جميع أنحاء العالم."

وتقول دويتشه فيله إن خدماتها التلفزيونية والإلكترونية والإذاعية تصل إلى 337 مليون مستخدم كل أسبوع.