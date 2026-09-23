رئيسة وزراء اليابان تتعهد بدعم بلادها لأوكرانيا خلال أول اجتماع قمة لها مع زيلينسكي

تعهدت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي بمواصلة دعم بلادها لأوكرانيا في أول اجتماع قمة لها مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت تاكايشي قبل اجتماع مغلق مع زيلينسكي "تقف اليابان مع أوكرانيا. لن تتغير تلك السياسة. سنواصل العمل مع المجتمع الدولي لدعم أوكرانيا والإبقاء على العقوبات ضد روسيا"، حسب صحيفة جابان تايمز اليوم الأربعاء.

يشار إلى أن اليابان مؤيد قوي لأوكرانيا منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل للبلاد في عام 2022 . غير أن القيود القانونية التي فرضتها بنفسها على صادرات الأسلحة الفتاكة جعلت طوكيو تحد من دعمها العسكري للمواد غير القتالية مثل الشاحنات والدروع الواقية.