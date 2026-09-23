محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية لتطوير 150 عمارة بحي الزهور

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تفقد اللواء إبراهيم احمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، مستجدات أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمنطقة علي بن أبي طالب بحي الزهور، والتي تضم 150 عمارة سكنية، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من خطة تطوير ورفع كفاءة المناطق السكنية بنطاق الحي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع المحافظ، معدلات تنفيذ أعمال المرحلة الثانية بالمنطقة، والتي تشمل تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية، وتحسين مستوى الإنارة وأعمال التشجير وتطوير الجزر الوسطى، بجانب الارتقاء بالمظهر العام للمنطقة وتحسين الخدمات المحيطة بالكتلة السكنية.

كما تابع المحافظ، مستجدات أعمال تطوير منظومة الإنارة، والتي بلغت نسبة الإنجاز بها نحو 95%، ضمن خطة تطوير شاملة تستهدف تحسين مستوى الإضاءة بالشوارع والمناطق المحيطة بالعمائر، ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة.

وتتضمن أعمال المرحلة الثانية تركيب 300 عمود إنارة جديد و300 كشاف حديث؛ بما يسهم في تحسين مستوى الرؤية ليلًا، ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع، بجانب دعم المظهر الحضاري للمنطقة.

ووجه محافظ بورسعيد، بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية، مع الالتزام بجودة التنفيذ والمواصفات الفنية المحددة، وتحقيق التكامل بين أعمال الإنارة وأعمال التطوير والتجميل الجارية بالمنطقة.

وشدد المحافظ، على استمرار المتابعة الميدانية لمعدلات التنفيذ، والاهتمام بأعمال النظافة والتشجير وتطوير المسطحات الخضراء والجزر الوسطى بما يضمن ظهور المنطقة بالمستوى الحضاري اللائق، وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات لأهالي 150 عمارة سكنية بالمنطقة.