أمير قطر: حرب إيران حولت الاقتصاد العالمي إلى ورقة للمساومة

قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، الثلاثاء، إن الحرب في إيران حولت الاقتصاد العالمي إلى ورقة للمساومة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار على مستوى العالم.

وأضاف خلال المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة: "أصبح من الممكن تحويل شرايين الاقتصاد العالمي إلى أدوات للضغط والمساومة، فيما يتحمل الناس في كل قارة تكلفة ذلك". وأضاف: "تتسبب الأزمة في ارتفاع أسعار الغذاء والأدوية، وتؤثر في سبل معيشة أشخاص لا علاقة لهم بأي من ذلك".

وتابع: "ما زلنا على قناعة راسخة بأن الأزمة في الخليج يمكن حلها بالوسائل الدبلوماسية، من خلال إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية والعودة إلى المفاوضات لتجنب الحرب".

وشدد على أن قطر "وسيط موثوق به" يعمل على تيسير إحلال السلام.

وظل النزاع بشأن مضيق هرمز دون حل لأشهر. وقد رسخت قطر مكانتها كوسيط، على سبيل المثال، مع حركة حماس خلال الحرب في غزة، ومع حركة طالبان في أفغانستان.