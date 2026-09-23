فرنسا تتوسع في دعم الوقود جراء ارتفاع الأسعار بسبب الصراع في الشرق الأوسط

تعمل فرنسا على توسيع دعم الوقود المخصص للمهنيين وبعض القطاعات الاقتصادية، بهدف التخفيف من أثر ارتفاع أسعار الوقود وسط الصراع في الشرق الأوسط، حسبما أعلنت الحكومة اليوم الثلاثاء.

وسيتم صرف الدعم الحالي البالغ 100 يورو (114 دولارا) للموظفين الذين يعتمدون على السيارات في التنقل إلى العمل مجددا، وذلك عن الأشهر من أكتوبر إلى ديسمبر .

ونظرا إلى رفع حد الدخل المؤهل للحصول على الدعم، سيتمكن 5ر5 ملايين شخص من التقدم للحصول عليه مستقبلا، مقارنة بنحو 3 ملايين حاليا. وسيحصل العاملون في مجال الرعاية الذين يقودون سياراتهم لزيارة مرضاهم على الدعم أيضا.

وكما أعلن سابقا، تعتزم فرنسا أيضا تمديد دعم الوقود المخصص لقطاعات الزراعة والبناء والصيد حتى نهاية العام.

وقالت الحكومة إن الشركات يمكنها أيضا دفع منحة وقود معفاة من الضرائب تصل إلى 1000 يورو سنويا لموظفيها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توزيع قسائم الطاقة، التي تمنح مرة سنويا للأسر محدودة الدخل، مجددا العام المقبل، ولكن في أبكر من المعتاد، خلال موسم التدفئة في يناير بدلا من أبريل .

وقال وزير الاقتصاد والمالية رولان ليسكيور: "ندرك أن الوضع صعب للغاية بالنسبة لمواطنينا

ويهدف دعم الوقود إلى مساعدة ذوي الدخل المنخفض، ودعم الاقتصاد، وفي الوقت نفسه تجنب إحداث اختلال كبير في ميزانية الدولة. وتبلغ القيمة الإجمالية لإجراءات الدعم 450 مليون يورو (516 مليون دولار).