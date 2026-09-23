رئيس جنوب السودان يحل الحكومة قبل انتخابات ديسمبر

أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، حل الحكومة الانتقالية التي يقودها، وذلك قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات.

وقال كير اليوم الثلاثاء إن القرار سيدخل حيز التنفيذ عند منتصف الليل. وقبل وقت قصير من الإعلان، وقع كير على قانون جديد يسمح له بالبقاء في منصبه بسلطات دستورية واسعة حتى الانتخابات المقرر إجراؤها في 22 ديسمبر .

وذكر الرئيس أنه يعتزم تنصيب "حكومة تصريف أعمال" حتى يوم الانتخابات. ويسمح القانون الجديد له أيضا بإجراء تغييرات على القواعد التي تحكم الانتخابات على مستوى الولايات والمستوى الإداري.

وقد قيم المراقبون التطورات على أنها مناورة سياسية من قبل كير لتعزيز قبضته على السلطة.

وحذرت منظمة العفو الدولية من الإجراءات القمعية والقيود المفروضة على المجتمع المدني قبل الانتخابات، في حين أعربت الأمم المتحدة أيضًا عن قلقها من أن الأزمة السياسية الداخلية المتفاقمة في البلاد قد تؤدي إلى العودة إلى الحرب الأهلية.