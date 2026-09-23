ترامب يشير إلى احتمال اقتراب توقيع اتفاق بين أوكرانيا وروسيا أثناء اجتماعه مع زيلينسكي

التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وقال إنه يثق في قدرة البيت الأبيض على المساعدة في إنهاء الحرب التي تشنها روسيا منذ أربع سنوات ونصف في بلاده، حتى في الوقت الذي تتصاعد فيه الهجمات من كلا الجانبين.

وقال زيلينسكي، أثناء انضمامه إلى ترامب في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث كان الرئيس الأوكراني يعقد لقاءات مع قادة دوليين: "آمل أن ننهي هذه الحرب، وأن يساعدنا الرئيس ترامب في إنهاء هذه الحرب".

وجاء الاجتماع بعد أن استهدفت صواريخ وطائرات مسيرة روسية أربع مناطق أوكرانية على الأقل خلال الليل، في هجمات قال مسؤولون إنها أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص.

وقال زيلينسكي أيضا إن القوات الأوكرانية ألحقت أضرارا بمصفاتي نفط روسيتين إضافيتين في أحدث هجماتها بعيدة المدى. ويأتي ذلك في ظل استمرار تبادل الهجمات الجوية، في وقت لا تزال فيه مواقع القوات على الخطوط الأمامية دون تغييرات كبيرة.

وكان ترامب قد دعا زيلينسكي في وقت سابق إلى وقف الهجمات على مصافي النفط الروسية وغيرها من المنشآت المستخدمة لإنتاج الديزل وتوزيعه، قائلا إن هذه الهجمات تسهم في نقص الإمدادات العالمية وارتفاع الأسعار. كما تفاقم نقص المعروض بسبب تراجع شحنات النفط عبر مضيق هرمز عقب اندلاع الحرب مع إيران.

وتحدث ترامب وزيلينسكي لفترة وجيزة إلى الصحفيين قبل دخولهما في اجتماع مغلق. وسئل الرئيس الأمريكي عن الهجمات الأوكرانية، فوصفها بأنها "ضربة قوية للروس، لكنها أيضا ضربة قوية لسعر الديزل"، مشيرا إلى أن السعر "ارتفع كثيرا".