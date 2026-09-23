وكيل الذكاء الاصطناعي جروك بوت من سبيس إكس يجذب أكثر من 400 ألف مستخدم خلال شهر

أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي والفضاء الأمريكية سبيس إكس أن وكيل الذكاء الاصطناعي الذي طورته جروك بوت استقطب أكثر من 400 ألف مستخدم بعد شهر واحد من إطلاقه، وهو ما يشير إلى ضعف الطلب الأولي على منتج يعتبر رئيسيا لطموحات الشركة المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

وبحسب عرض تم تقديمه خلال فاعلية في لندن وأشخاص حضروا الفعالية، قالت الشركة إنه بحلول 14 سبتمبر الحالي وصل عدد مستخدمي جروك بوت أسبوعيا حوالي 418 ألف مستخدم. وأشار العرض الذي اطلعت عليه وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا الرقم يزيد بنسبة 14% عن الرقم المسجل في الأسبوع السابق.

وأشارت بلومبرج إلى أن عدد مستخدمي جروك بوت أسبوعيا الآن يمكن أن يكون غير معروف. ويختلف هذا المنتج عن تطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي جروك التابع لسبيس إكس. ورفض ممثلو سبيس إكس الرد على طلبات التعليق على هذه الأرقام.

وكشفت وحدة الذكاء الاصطناعي في سبيس إكس عن جروك بوت في منتصف أغسطس الماضي كجزء من محاولة مواصلة المنافسة مع شركتي أنثروبيك وأوبن أيه.آي في مجال وكلاء الذكاء الاصطناعي سريع النمو. وتم تصميم جروك بوت لكي يكون أشبه بموظف وليس تطبيق محادثة ذكاء اصطناعي، ليقوم بمهام مثل الرد على رسائل البريد الإلكتروني وتحديث قاعدة بيانات المبيعات ومعالجة الفواتير وتنظيم العمل أو الملفات واكتشاف ثغرات البرامج.

وركزت سوق المال الأمريكية على آفاق وكلاء الذكاء الاصطناعي خلال الأسبوع الحالي بعد أن تصدر وكيل الذكاء الاصطناعي ميوز من ميتا بلاتفورمس قائمة التطبيقات المجانية من حيث عدد مرات التنزيل في متجر آب ستور. ودفع هذا النجاح المحللين إلى مقارنته بنجاح تطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي من شركة أوبن أيه.آي عندما تم طرحه لأول مرة في أواخر عام 2022.