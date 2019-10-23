جونسون يقول إنه سيوقف قانون بريكست حتى يفصل الاتحاد الأوروبي في موضوع التأجيل

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الثلاثاء إن الحكومة ستوقف مشروع قانون التصديق على اتفاقيتها للخروج من الاتحاد الأوروبي(بريكست) مع الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي يقرر فيه الاتحاد ما إذا كان سيعرض تأجيلا لخروج بريطانيا المقرر في 31 أكتوبر تشرين الأول.

وقال جونسون بعد رفض البرلمان الجدول الزمني الذي اقترحته الحكومة لهذا القانون ”على الاتحاد الأوروبي أن يحدد موقفه بشأن كيفية الرد على طلب البرلمان الحصول على تأجيل.

”سأتحدث مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن نواياها. وإلى أن تتوصل لقرار سنوقف هذا القانون. ولكي أكون واضحا سياستنا ستبقى هي يجب ألا نتأخر ”.