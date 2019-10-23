الجزيرة يعلن تشكيله لمواجهة الإسماعيلي في البطولة العربية

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أعلن الهولندي يورجن سترابيل، المدير الفني للجزيرة الإماراتي، عن تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي في ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس لأندية الأبطال «البطولة العربية» والتي ستُقام مساء اليوم الأربعاء على ستاد الإسماعيلية.

وجاء تشكيل الفريق الإماراتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي خصيف

خط الدفاع: سالم راشد، خليفه الحمادي، ميلوس كوسانوفيتش، سالم العيدي

خط الوسط: عامر عبدالرحمن، ثولاني سيريرو، محمد فوزي، عبدالله رمضان

خط الهجوم: فيصل المطروشي، زايد العامري

وعلى مقاعد البدلاء كل من: عادل أبوبكر، محمد العطاس، فارس جمعة، عبدالله إدريس، أحمد محمود، سلطان الغافري، عبدالله فدعق.