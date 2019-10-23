اتفاق مصري روسي على مواصلة العمل من أجل استئناف رحلات الطيران العارض

صرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، بأن الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والمصري عبد الفتاح السيسي، اتفقا خلال محادثاتهما اليوم الأربعاء على المضي في الجهود الرامية لاستئناف رحلات الطيران العارض (شارتر) بين البلدين.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن بيسكوف القول إن "العمل المشترك من أجل استئناف الحركة الجوية سيستمر حتى نتفق في النهاية على موعد محدد. فالجانبان حريصان على هذا".

ووصف وزير النقل الروسي، يفجيني ديتريش، المحادثات المتعلقة بهذا الشأن بين الرئيسين بأنها كانت بناءة.

وكان تم تعليق جميع رحلات الطيران المباشر بين البلدين بقرار روسي في خريف 2015، عقب كارثة تحطم طائرة ركاب روسية في صحراء سيناء بعد 30 دقيقة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ، ما تسبب في مقتل جميع من كانوا على متنها. وأكدت روسيا أن الحادث ناجم عن عمل إرهابي.

واستؤنفت في أبريل من عام 2018 رحلات الطيران بين القاهرة وموسكو، بينما لم تستأنف بعد رحلات الطيران العارض إلى منتجعات البحر الأحمر.

وأعلنت الحكومة البريطانية أمس إلغاء القيود المفروضة على الرحلات الجوية بين مطار شرم الشيخ المصري والمملكة المتحدة، بعدما كانت علقت هذه الرحلات بعد حادثة الطائرة الروسية.