طرح الفنان هشام عباس اليوم الأربعاء، أحدث أغنياته بعنوان "أغلى من العين"، عبر موقع "يوتيوب"، وهي سادس أغنيات ألبومه الجديد بعنوان "عامل ضجة"، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة مع شركة مزيكا.

والأغنية كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحي، وتوزيع توما.

وطرح عباس، خلال الفترة الماضية عددًا من أغنيات الألبوم الجديد الذي يعود به بعد سنوات من الغياب، منها أغنية "اهربي"، كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع، و"شارى بالغالي"، كلمات حسن عطية، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع توما، وأغنية "حذرتك"، كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، و"عامل ضجة"، كلمات أسامة محرز، وألحان محمد النادي، وتوزيع توما.