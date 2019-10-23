القائم بأعمال سفير واشنطن لدى كييف: ترامب رهن المساعدات العسكرية لأوكرانيا بالتحقيقات مع بايدن

قال القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة لدى أوكرانيا، ويليام تايلور، الثلاثاء إن الرئيس دونالد ترامب رهن المساعدات العسكرية لأوكرانيا بالتحقيقات مع منافسه السياسي جو بايدن.

جاء ذلك في شهادة أدلى بها تايلور في جلسة مغلقة بمجلس النواب الأمريكي ضمن التحقيق الذي يجريه الديمقراطيون فيما إذا كان ترامب قد ضغط على أوكرانيا من أجل تحقيق مكاسب سياسية شخصية.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية أن تايلور سلط الضوء على جهود قام بتنسيقها المحامي الشخصي لترامب، رودي جولياني، لحجب المساعدات العسكرية عن كييف ما لم يعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تحقيق علني بشأن بايدن.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أصدرت، يوم الاثنين، وثيقة تطرح الخطوط العريضة لما وصفته بـ "ابتزاز" ترامب للحكومة الأوكرانية لتحقيق مكاسب شخصية، بينما يتابع الديمقراطيون تحقيقًا يستهدف عزل الرئيس.