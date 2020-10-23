قال عمرو منسي، المؤسس المشارك والمستشار التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، إنه لم يتخيل إقامة المهرجان في العام الأول، متابعًا: «المهرجان بدأ مميزا حتى وصل للمرحلة دي».

وأضاف، على هامش فعاليات افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة: «حاسس بفخر كبير، وفي ظل الظروف الصعبة من أزمة كورونا حسيت بفخر بالشباب اللي تعب والشراكات مع المؤسسات والسفارات والرعاة».

وأشار إلى انهم تمكنوا مت التحرك في وقت قصير، مشيدًا بالشباب: «الفكر الجديد والحماس، وفكرتنا كانت خلق مهرجان شاب ومنتج اقتصادي تمكن من الاستمرار».

وتقام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، والتي تنطلق تحت شعار «الإنسان والحلم»، في الفترة ما بين 23 وحتى 31 أكتوبر 2020، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.

وحفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق المهرجان في 2017، بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، مع تقليل عدد المقاعد كإجراء احترازي لظروف كورونا، وتقدم الحفل المذيعة هيلدا خليفة.