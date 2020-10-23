نقل أول مرضى من هولندا للعلاج في ألمانيا خلال موجة كورونا الثانية

لأول مرة في الموجة الثانية من جائحة كورونا ينتقل مرضى من هولندا إلى ألمانيا للعلاج في مستشفيات هناك.

وأعلن المركز التنسيقي لتوزيع المرضى في مدينة روتردام الهولندية، اليوم الجمعة، أن مروحية نقلت صباح اليوم الجمعة مريضا إلى أحد المستشفيات في مدينة مونستر الألمانية، ومن المنتظر أن تتوجه طائرة ثانية من مدينة ألمير الهولندية إلى مونستر.

وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل الضغط على وحدات العناية المركزة في هولندا، حيث يشغل مرضى كورونا حوالي 50% من الأسرة في وحدات الرعاية المركزة هناك حاليا. وتم تسجيل حوالي 9300 إصابة جديدة بكورونا هناك في غضون 24 ساعة أمس الخميس. وتعتبر هولندا واحدة من أكثر دول أوروبا تضررا بالموجة الثانية من الجائحة.

وقال المركز في روتردام إن المستشفيات في المنطقة الشمالية الغربية، التي تضم ألمير أيضا، لا يمكنها التعامل مع تدفق المرضى الجدد، حيث بلغت الحد الأقصى من طاقتها الاستيعابية.

وفي الربيع الماضي، تم نقل مرضى من هولندا إلى مستشفيات ألمانية، ومن المقرر أيضا نقل المزيد من المرضى من مناطق أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكانت ولايتا شمال الراين-ويستفاليا وساكسونيا السفلى عرضتا استقبال مرضى من هولندا.

ويوجد في هولندا 7 أسرة للعناية المركزة لكل مئة ألف نسمة، بينما يبلغ المعدل في ألمانيا 34 سريرا لكل مئة ألف.