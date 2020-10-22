شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره المتابع لحسابه الرسمي علي انستجرام بفيديو للفنان العالمي الراحل مايكل جاكسون، من أحد لقاءاته التليفزيونية وهو يضحك بطريقه هستيريا، واضعا عنوانا للفيديو "لما تسمع ان محمد رمضان مايكل جاكسون مصر".



يأتي هذا في اطار الخلاف المحتد بين الفنانين وتبادلهم السخرية وانتقاد بعضهم البعض علي الملأ، خاصة بعد إعلان أحمد الفيشاوي تسجيل اغنية "نمبر٢" لانتقاد وصف محمد رمضان نفسه، بانه نمبر ١، وهو ما دفع بمحمد رمضان أن يبادله الهجوم في أغنية قال له فيه "أخرك معايا يا فيشاوي صورة".



الملفت هو تساؤل جمهور ومتابعين حساب الفنان أحمد الفيشاوي عن سبب عدم طرحه أغنيته نمبر٢ حتي الآن رغم كل البروباجندا التي أحاطت بها وقالوا له "فين اغنية بمبر٢ يا فنان".