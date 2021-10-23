عبّر عمر الزهيري مخرج فيلم "ريش" الحاصر على جائزة أفضل فيلم عربي روائي طويل بمهرجان الجونة، عن سعادته لهذا التكريم، مؤكّدًا أن أي فيلم لا يمكنه أن يسيء لدولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أنه رصد حفاوة كبيرة بعد عرض الفيلم، مؤكّدًا أنّ العمل الفني يقبل الاختلاف.

وتابع: "ضمري كان مستريح لإني عارف أنا عايش فين .. العالم كله بيكرمنا على السينما الجديدة اللي بنقدمها، ومفيش حاجة اسمها ماخرجش تاني، بلدنا كبيرة والفيلم اتعمل صح".

وأشار إلى أن الفيلم شهد نقاشًا سينمائيًّا وغير سينمائي، وتابع: "أشكر الجميع على كل اللي حصل والدعم اللي حصلنا عيه من كل الجهات..

وطبيعي الناس تحب فيلم أو متحبوش وأنا متفهم اختلافات الآراء".

وفاز فيلم ريش بجائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل، وذلك ضمن فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، مساء الجمعة.

وعبّر الزهيري عن فرحته بالتتويج بهذه الجائزة، وقال إنه لم يتوقع بلوغ هذه المرحلة، وقال: "فخور إني سينمائي مصري عشت هنا واتربيت هنا، خريج المعهد العالي للسينما (أكاديمية الفنون)، فخور جدًا بانتمائي للسينما المصرية الكبيرة".

وتابع: "أشكر بلدي الكبيرة مصر وأشكر وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم على الدعم الكبير، أشكر الممثلين الهايلين اللي عملوا معايا الفيلم".

وكان الفيلم قد أثار موجة جدل صاخبة في الأيام الماضية، بعدما اتهم من قِبل كثيرين بأنّه مثّل إساءة للدولة المصرية، بدعوى احتوائه على مشاهد تسلط الضوء على أمور غير موجودة بمصر في الوقت الحالي.