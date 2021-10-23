أكّد الاعلامي إبراهيم عيسى، أن الدول العربية تفتقد إلى المعارضة وتوزيع الادوار، موضحًا أن المنهج الإسلامي والرسول صلى الله وعليه وسلم نفسه رسخ فكرة توزيع الأدوار في العمل السياسي بين الصحابة.

وأضاف خلال برنامجه "حديث القاهرة" عبر قناة "القاهرة والناس"، مساء الجمعة، أنّ كلفة ملف حقوق الإنسان في مصر غالية للغاية مقارنة بالعائد القليل منه.

وتابع: "مصر منذ 2014 وحتى 2021 أصبحت أكثر قوة ومتانة وصلابة وسلام ونجاح واطمأنا وتقدم وتنمية".

واكمل: "ملف حقوق الانسان يبقى ملف في الثغرة رغم كل هذه الإنجازات، والدولة كانت تؤجل ملف حقوق الإنسان بسبب الانفلات الأمني بعد 25 يناير، لكن بعد مرور عشر سنوات لا يوجد مبرر لتأجيل العمل على هذا الملف"، داعيا إلى سد ثغرة ملف حقوق الانسان أمام أعين العالم كله.