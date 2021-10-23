 إمبولي يكتسح ساليرنيتانا ويدخل منطقة الأمان بالدوري الإيطالي - بوابة الشروق
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إمبولي يكتسح ساليرنيتانا ويدخل منطقة الأمان بالدوري الإيطالي

د ب أ
نشر في: السبت 23 أكتوبر 2021 - 5:18 م | آخر تحديث: السبت 23 أكتوبر 2021 - 5:18 م

دخل فريق إمبولي منطقة الأمان بجدول ترتيب الدوري الإيطالي بفوزه الساحق على مضيفه ساليرنيتانا 4 /2 اليوم السبت في المرحلة التاسعة.

وتقدم اندريا بينامونتي وباتريك كوتروني بهدفين لإمبولي في الدقيقتين الثانية و11 ثم استفاد الفريق من الهدف العكسي الذي سجله ستيفان ستراندبيرج بالخطأ في مرماه في الدقيقة 13 وتكفل اندريا بينامونتي بتسجيل الهدف الثاني له والرابع لفريقه من ضربة جزاء في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني رد لوكا رانييري بهدف لساليرنيتانا في الدقيقة 48 ثم سجل أدريان إسمالي هدفا بطريق الخطأ في مرمى إمبولي في الدقيقة 55.

الفوز رفع رصيد إمبولي إلى 12 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد ساليرنيتانا عند أربع نقاط في المركز العشرين الأخير.


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