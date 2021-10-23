رويال كاريبيان تستعد لإطلاق أول سفينة سياحية في العالم تعمل بالطاقة الهجينة

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أول سفينة سياحية في العالم تعمل بالطاقة الهجينة

تستعد السفينة السياحة الفاخرة" سيلفرسي كروزز " التابعة لشركة رويال كاريبيان ، للإبحار كأول سفينة سياحية تعمل بالطاقة الهجين في العالم في صيف عام 2023.

وستكون هذه أيضا أول سفينة مزودة بتكنولوجيا خلايا الوقود على نطاق واسع تمكن من تشغيل عمليات الموانئ الخالية من انبعاثات الكربون.

وستوفر خلايا الوقود 100 % من الطاقة أثناء وجودها في الميناء.

وقال ريتشارد فاين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة رويال كاريبيان: "تعد أحدث فئة سفن في سيلفرسي قفزة كبيرة إلى الأمام في التزامنا بالتصميم المستدام للسفن.

وستدير هذه الفئة الجديدة من السفن، المعروفة باسم مشروع التطور أو "بروجكت إيفوليوشن"، ثلاثة من مصادر الطاقة المستدامة، من بينها نظام خلايا الوقود، وتكنولوجيا البطارية ومحركات الوقود المزدوجة باستخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود رئيسي.

وسوف يكمل نظام خلايا الوقود ، وهو عبارة عن تكنولوجيا تعتمد على الهيدروجين ، امدادات الطاقة الرئيسية وسيحمل إجمالي حمل السفينة الفندقية ، بحيث يصل إلى أربعة ميجاوات .

وعلاوة على ذلك ، سيدعم صف من البطاريات تحسين نظام طاقة السفينة بشكل عام ، مما سيوفر الوقود.