ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 242 مليونا و482 ألفا و541 حالة.

وأوضحت الجامعة، فى أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكترونى اليوم الجمعة، أن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و929 ألفا و545 وفاة.

وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 45.3 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 34.1 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالى 6ر21 مليون حالة.

وفى أوروبا، أعلنت المملكة المتحدة -البلد الأكثر تضررا من الموجة الحالية للفيروس- تسجيل 180 حالة وفاة و49 ألفا و298 إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالى عدد الأشخاص فى المملكة المتحدة الذين ماتوا خلال 28 يوما من تسجيل إصابتهم بالفيروس، منذ ظهور الفيروس وحتى اليوم إلى 139 ألفا و326 حالة، من أصل 162 نحو 164 ألف شخص ذُكر "كوفيد-19" فى بين أسباب الوفاة فى شهادات وفاتهم. وتلقى نحو 6ر49 مليون شخص حتى الآن فى المملكة المتحدة الجرعة الأولى عن الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"، من بينهم نحو 5ر45 مليون شخص تلقوا التطعيم كاملا.