مصطفى كامل: إنشاء شعب جديدة داخل نقابة الموسيقيين لتضم كل فئات المطربين

أقيم مساء اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بنقابة الموسقيين لحل الأزمة بينها وبين مؤدي المهرجانات بحضور النقيب مصطفى كامل، ومجلس إدارة الجمعية العمومية.

وأصدر النقيب مصطفى كامل قرارا هاما بخصوص مؤدي المهرجانات، وهو إنشاء شعب جديدة داخل نقابة الموسيقيين لتضم كل فئات المطربين وتغيير اسم المهرجان إلى أغنية أداء صوتي، وإضافة شعبة راب لا تضم كلا من عنبة وأورتيجا وما شابه ذلك النوع في الغناء.

وشعبة الأداء الصوتي التي ضمت كلا من حمو بيكا، شحتا كاريكا، عصام صاصا، وما شابه ذلك وتم وضع قوانين تلزم جميع هؤلاء بالكلمة الجيدة، وعدم وجود أي شيء مسف، والإلزام بعدم العمل بفلاشة.

وأقر مصطفى كامل نقيب الموسيقيين مؤخرا أيضا زيادة المعاشات بنسبة 10%؜ من الشهر المقبل، و10%؜ أخرى بدءًا من يناير 2023، مؤكدًا أنه يحاول زيادتها أكثر، وأيضًا زيادة المبلغ المالي للعلاج إلى 450 جنيهًا، وبخصوص إجراء العمليات الجراحية زادت إلى 20 ألفًا بدلاً من 15 ألف جنيه، وأيضًا يصرف لأسرة العضو المتوفى بمجرد التأكد من وفاته بدل بدون أي إجراءات ورقية، مع صرف مبلغ 3 آلاف جنيه.



