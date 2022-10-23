فودة: أنفقنا ما بين 10 إلى 15 مليار جنيه للاستعداد لاستضافة مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

قال محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة إنه جرى إنفاق ما بين 10 إلى 15 مليار جنيه للاستعداد لاستضافة الدورة الـ27 من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، في مدينة شرم الشيخ، مشيرا إلى أن المؤتمر سيشارك فيه 30 ألفا من الحضور، بالإضافة إلى 120 شخصية عالمية من رؤساء وملوك ورؤساء حكومات دول العالم.

وأضاف المحافظ - خلال مقابلة خاصة مع برنامج /على مسئوليتي/ الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسي عبر فضائية (صدى البلد) من مدينة شرم الشيخ، اليوم السبت، أن هناك دعما من القيادة السياسية والحكومة من أجل استضافة مشرفة لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتطوير شامل للمدينة.

وعدد المحافظ، الاستعدادات التي جرت في شرم الشيخ، والتي وصفها بـ"الملحمة من الأعمال الإنشائية"، حيث جرى تطوير 200 كيلو متر طرق، كما تمت إعادة تخطيط المطار الدولي بالكامل ورفع كفاءة الممر الخاص به، مشيدا بالنية التحتية التي تتمتع بها شرم الشيخ وتجعلها تصلح لاستضافة المؤتمرات الدولية، فضلا عن إعداد 4 بوابات للدخول مؤمنة تماما، وجرى توفير كاميرات مراقبة عليها، كما تم تخصيص أجهزة عالية الجودة للكشف عن "الممنوعات" على بوابات المدينة، وقال "لدينا 800 سيارة أجرة سيتم تزويدها بكاميرات مراقبة بعد وصولها، كما أنه سيتم توفير 500 سيارة أجرة - مع بدء مؤتمر المناخ - ستكون مزودة بكاميرات مراقبة لخدمة السياح.

ولفت إلى أن جميع الحافلات (أتوبيسات) مزودة بكشف باللغات لخدمة السائح لمعرفة توقيت الرحلة، كما يحدث في دول العالم، موضحا أن الحافلات تعمل بالغاز والكهرباء، وأن هناك 150 سيارة تعمل بالكهرباء في شرم الشيخ، وهي مقدمة من أحد رجال الأعمال.

وأضاف أنه تم إنشاء محطة نبق لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 20 ميجاوات، تقوم بتغذية 106 فنادق، وسيتم البدء في المرحلة الثانية من هذا المشروع عقب انتهاء انعقاد مؤتمر المناخ.

وتابع: إن شرم الشيخ، مدينة صديقة للبيئة وخضراء، حيث تمت زراعة 3 آلاف نخلة؛ لتقليل الانبعاثات الكربونية، كما تم تشجير جميع الطرق، بالإضافة إلى حصول مستشفى شرم الشيخ على المستشفى الخضراء الأولى في إفريقيا لأنه يستخدم الطاقة النظيفة، منوها بالاستعدادات الصحية للمؤتمر؛ حيث لإن مستشفيات المدينة جاهزة لاستقبال أي حالات خلال فترة انعقاد المؤتمر.

وأكد المحافظ أن الرئيس السيسي وجه باستدامة كل الخدمات المُقدمة للسياح والمواطنين في شرم الشيخ، لافتا إلى متابعة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي - يوميا - جميع الأعمال والتطوير في مطار شرم الشيخ الدولي استعداد لاستقبال ضيوف المؤتمر.

وقال المحافظ إنه يجرى العمل على إنشاء مارينا لليخوت، بناء على توجيهات الرئيس السيسي، توفر مليارات الجنيهات للدولة المصرية، وستقام خلف قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ.

وأضاف أن القطاع الخاص هو من يقوم بتنفيذ مارينا سياحة اليخوت، "ونأمل أن يتم الانتهاء منها خلال عامين".

وتابع إن هناك اتجاها في الدولة لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية، حيث تم تقديم حوافز قوية للمستثمرين لتشجيع رؤوس الأموال والاستثمارات.



