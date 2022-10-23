ريشي سوناك يعلن ترشحه لتولي رئاسة وزراء بريطانيا

أعلن وزير المالية البريطاني السابق، ريشي سوناك، ترشحه للمنافسة على زعامة حزب المحافظين الحاكم، ومن ثم على منصب رئيس الوزراء، وفقا لما ذكره موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

ويوصف سوناك، الذي حصل على دعم 130 نائبا من المحافظين في مجلس العموم، بأنه الأوفر حظا لخلافة رئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس.

وأجبرت تراس على الاستقالة، بعد ستة أسابيع فقط من توليها المنصب، بسبب الاضطرابات التي سببتها سياساتها في الأسواق المالية.

وقال سوناك في مناسبات سابقة إنه سيقود الاقتصاد البريطاني إلى بر الأمان في هذه الظروف الصعبة، متعهدا بالاحترافية وفي المسؤولية في العمل الحكومي.

ووصف زعيم المعارضة، كير ستارمر، ما يجري في حزب المحافظين بأنه "تهريج سخيف"، مكررا دعوته إلى انتخابات عامة.