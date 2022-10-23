كوريا الجنوبية تسجل أقل من 30 ألف حالة كوفيد-19 لليوم الخامس

ظلت حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في كوريا الجنوبية أقل من 30 ألف حالة اليوم الأحد لليوم الخامس على التوالي، لكن الإحصاء اليومي سجل قفزة حادة مقارنة بالأسبوع السابق وسط مخاوف متزايدة من حدوث طفرة في الإصابات في جميع أنحاء البلاد خلال الشتاء.

وسجلت البلاد 26 ألفا و256 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 67 إصابة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 25 مليونا و297 ألفا و334 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

كما أضافت البلاد 16 حالة وفاة جديدة بكوفيد 19 لترتفع حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و990 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة 212 حالة، بارتفاع 16 حالة عن اليوم السابق.