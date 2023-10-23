العاهل الأردني ورئيس وزراء الهند يبحثان سبل وقف تدهور الأوضاع في غزة

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، خلال اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، سبل العمل على وقف تدهور الأوضاع في غزة.

وشهد الاتصال التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لوقف الحرب على غزة، وحماية المدنيين والمستشفيات، وضمان إيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى هناك بشكل مستدام.

وحذر الملك من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، ومن تبعات ما يجري في القطاع على المنطقة والعالم، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة ضحايا عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 من أكتوبر الجاري، ارتفع إلى 5182 شهيداً (5087 في قطاع غزة) و17101 مصاباً (15273في قطاع غزة).

وذكرت الوزارة في بيان صحفي صدر اليوم الإثنين، أن نسبة الشهداء من الأطفال والسيدات والمسنين وصلت إلى نحو 70%، وبلغ عدد الشهداء من الأطفال من الحصيلة الإجمالية في قطاع غزة والضفة الغربية 1903 أطفال، فيما وصل عدد الشهيدات إلى 1024 سيدة، وعدد الشهداء من المسنين إلى 187.

وذكرت وزارة الصحة، أن شاحنات المساعدات التي دخلت أمس إلى قطاع غزة بلغت 14 شاحنة، لا تشكل سوى 3% من المعدل اليومي للاستيراد قبل العدوان.

ورصدت وزارة الصحة إصابات بالجدري والجرب والإسهال، نتيجة سوء البيئة الصحية، واستخدام المياه من مصادر غير آمنة.

وبينت أن 20 مستشفى في قطاع غزة، و65 % من منشآت الرعاية الصحية الأولية توقفت عن العمل.