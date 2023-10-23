الغرف التجارية: إنشاء صندوق لدعم الأشقاء في قطاع غزة

قال علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الاتحاد ليس في منأى عن الأحداث الدائرة في قطاع غزة.

وأكد خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الأحد، أن أعضاء الاتحاد يهتمون بالمضي قدما في مبادرة تخفيض الأسعار، هذا إلى جانب العمل على قدم وساق بالتعاون مع اتحاد الغرف الإسلامية والعربية؛ لدعم الأشقاء في غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي، من خلال إنشاء صندوق لهذا الغرض.

ولفت إلى أن اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية يحاولان توفير السلع الغذائية والدوائية قدر المستطاع، بالتعاون مع الاتحادات الإقليمية، منوهًا بأنه يتم العمل على إرسال المساعدات الغذائية وغيرها للجهات المعنية، ضمن قوافل المساعدات عبر معبر رفح.

هذا إلى جانب الإسهام في الصندوق الذي جرى تدشينه ووضع نواة تأسيسه الشيخ عبد الله كامل، بواقع مليون دولار من ماله الخاص، موضحًا أنه يتم وضع التبرعات في الصندوق عبر دول دول عربية وإسلامية.

ودخلت الدفعة الإغاثية الثانية من قافلة المساعدات إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح المصري، والتي تتكون من 17 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية من مواد طبية وأغذية.

وارتفع عدد الشاحنات التي وصلت إلى غزة خلال 48 ساعة إلى 37 شاحنة، بعد أن وصل أمس 20 شاحنة للأراضي الفلسطينية عبر الهلال الأحمر المصري، والتي سلمها لنظيره الفلسطيني بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».