السفارة الأمريكية في لبنان تدعو مواطنيها إلى مغادرة البلاد

دعت السفارة الأمريكية في لبنان مواطنيها إلى المغادرة بسبب الوضع الأمني ​​الذي لا يمكن التنبؤ به.

وقالت السفارة الأمريكية ، في منشور على منصة "إكس "أوردته الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الإثنين: "على المواطنين الأمريكيين الذين يرغبون في مغادرة لبنان المغادرة الآن، بسبب الوضع الأمني ​​الذي لا يمكن التنبؤ به".

وأضافت: "ما زالت هناك رحلات تجارية متاحة، ولكن هناك انخفاض في القدرة الاستيعابية، يرجى التحقق من خيارات الطيران في مطار بيروت رفيق الحريري الدولي".

يذكر أن المناطق الحدودية جنوبي لبنان تشهد توتراً أمنيا في الآونة الأخيرة.