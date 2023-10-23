مصدر: عدة دول بينها غربية تبدي الاهتمام بمقترحات تركيا حول غزة

قال مصدر دبلوماسي مطلع في أنقرة، إن بعض الدول وبعضها غربية، أبدت اهتماما بالصيغة التركية للدول الضامنة لفلسطين وإسرائيل، لكن حتى الآن لا توجد تفاصيل محددة حول هذه القضية.

وأضاف المصدر، في حديث لمراسل "نوفوستي": "نحن نرى اهتمام عدد من الدول الإقليمية والغربية بالصيغة التي يقترحها الجانب التركي. لقد أوضح السيد الوزير (هاكان فيدان)، في كلمته أمام القمة بالقاهرة، للمشاركين جوهر هذا الاقتراح. ولكن حتى الآن لا توجد تفاصيل محددة. لم تصدر حتى الآن أية تصريحات تتضمن تفاصيل".

ورفض المصدر تسمية الدول التي أبدت اهتمامها بالمقترحات التركية، بسبب "عدم وجود تصريحات محددة" من جانبها.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن بلاده على خلفية تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط، تطرح صيغة الضامنين لفلسطين وإسرائيل في حال تحقيق السلام.

وأشار الوزير إلى أن أنقرة مستعدة لأن تصبح ضامنا لفلسطين. ولم تعلق الدول الإقليمية والغربية بعد على اقتراح تركيا.

في يوم 7 أكتوبر، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.